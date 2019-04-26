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"Театр на Подоле" запустит перевод спектаклей на украинский язык в новом сезоне

Большинство новых постановок - и так на украинском.

"Театр на Подоле" запустит перевод спектаклей на украинский язык в новом сезоне
Фото: nv.ua

Киевский академический драматический театр на Подоле планирует запустить перевод спектаклей на украинский язык с нового театрального сезона. Об этом сообщил народный артист Украины, директор-художественный руководитель театра Виталий Малахов.

"Чтобы сделать качественный и комфортный перевод, необходимо разработать специальный проект, однако коллектив много работает над этим направлением, поскольку средства перевода и воплощения принципов доступности для людей с инвалидностью (субтитры для глухих и озвучка для слепых и слабовидящих) одинаковые, поэтому языковой закон только поставил сроки для воплощения нашей задачи. Планируем реализовать ее в следующем театральном сезоне", - сказал Малахов.

Театр рассматривает два варианта реализации новой нормы законодательства - субтитры, поскольку звуковой перевод может отвлекать от реплик актера, и синхронный перевод с использованием системы аудиогид.

Театр отметил, что профессиональная система синхронного заказа стоит слишком дорого.

"Спектакли, которые в репертуаре более 10 лет и имели 250 показов, достаточно сложно перевести на украинский так, чтобы не нивелировать этот опыт. Но титрование вполне возможно, если решить техническую сторону", - добавил Малахов.

По его словам, в театре есть постановки на украинском, русском и английском языках, при этом на новой сцене на русском языке поставлены около 30%.

Напомним, накануне Верховная Рада Украины приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". В нем предусмотрено, что государственные и коммунальные театры обязаны обеспечить перевод спектаклей на украинский язык с помощью субтитров, звукового перевода или другим методом.

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Источник: "Украинские новости"
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