48-й кинофестиваль "Молодость" объявил программу

Международный кинофестиваль "Молодость", который в этом году пройдет в 48-й раз, объявил часть программы.

Как сообщает пресс-служба, фестиваль откроется фильмом Билли Уайдера "Кое-кто любит погорячее" ("В джазе только девушки"). Фильм в этом году отмечает свое 60-летие и признан Американским киноинститутом лучшей комедией всех времен.

В качестве специального события состоится выставка работ Ганса Рудольфа Гигера, швейцарского художника, создателя образа ксеноморфа из фильма "Чужой" Ридли Скотта. Фильм также покажут.

В основном конкурсе, куда традиционно отбирают полнометражные дебюты, объявили 10 фильмов:

"Ее работа" Никоса Лабо (Греция, Франция, Сербия);

"Нина" Марии Винтер Олсен (Дания, Фарерские острова);

"Маленький товарищ" Моники Симец (Эстония);

"На следующий день после того, как меня не станет" Нимрода Эльдара (Израиль, Франция);

"Разрушительница системы" Норы Финшайт (Германия);

"Дикий" Камиль Видаль-Наке (Франция);

"Колибри" Ким Бо-ра (Южная Корея);

"Путешествие в комнату матери" Селии Рико Клавельино (Испания);

"Соседи" Гигиша Абашидзе (Грузия);

"Julia Blue" Рокси Топорович (США, Украина).

Национальный конкурс:

"Йоргос и Поля", реж. Полина Мошенская;

FOMO, реж. Влад Красинский;

"Цвет фасада: синий", реж. Алексей Радинский;

"Над Стиксом", реж. монтажа Мария Стоянова;

"Молод, но это пройдет", реж. Настя Фещук;

"Знебарвлена", реж. Марина Степанская;

"ПЖ", реж. Ксения Кравцова;

"Человек с фотоаппаратом", реж. Виталий Кикоть;

"Крокодил", реж. Катерина Горностай;

"Психро", реж. Александр Фразе-Фразенко.

В конкурс ЛГБТК-фильмов "Солнечный зайчик" отобрали пять фильмов: "Несколько разговоров об очень высокой девушке" (Богдана Теодора Олтяну, Румыния), "Кенар" (Кристиан Ольваген, ЮАР), "М/М" (Дрю Линта, Германия, Канада); "Дрожь" (Хайро Бустаманте, Гватемала); "Собака воет на луну" (Сян Цзы, Китай, Испания).

Фото: Molodist

Вне конкурса покажут фильмы "Поздно умирать молодым" (реж. Доминга Сотомайор), "Мне все равно, если история назовет нас варварами" (Раду Жуде), "Сибель" (Гийом Джованетти, Чала Зенджирджи), "Цвет красный" (Бенхамин Найштат), "Джинпа" (Пема Цеден), "Present. Perfect" (Чжу Шенцзе), "Время досуга" (Себастьен Марнье).

Украинские премьеры на фестивале: "Рубеш. Грубешивская операция" Олеси Моргунец-Исаенко, "Тут и теперь" Александра Шапиро, "365 дней, также известны как год" Дмитрия Бондарчука, "Рушковцы. Путь мастера" Александра Парфенов.

Кинофестиваль "Молодость" с 25 мая по 2 июня.