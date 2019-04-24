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Disney+ вырежет "расистскую" сцену из мультфильма "Дамбо"

Под запрет также попала "Песня Юга" из-за изображения афроамериканцев в период после рабства.

Disney+ вырежет "расистскую" сцену из мультфильма "Дамбо"
Сцена с воронами из "Дамбо"

Потоковый сервис Disney+, который запустится в ноябре этого года, вырежет сцену из мультфильма "Дамбо" 1941 года из-за того, что она считается расистской.

Также корпорация не будет показывать мюзикл "Песня Юга" 1946 года выпуска, который подвергается критике за изображения афроамериканцев в период после рабства. Об этом сообщает The Guardian.

Disney+ собирается вырезать сцену Джима Кроу из мультфильма "Дамбо"  с курящими сигары воронами, которые считаются слегка завуалированными расистскими карикатурами.

Данеая сцена также не была включена в ремейк Тима Бертона 2019 года.

Против такой цензуры выступила авторка и голливудский историк Кари Бичем (Cari Beauchamp). Она отметила, что, "Песню Юга" стоит показывать, но с определенными вырезками. "Не показывать это, значит делать вид, что этого не существует", - добавила Бичем. По ее мнению, такие мультфильмы тоже отражали определенное время в мире. "Дисней любит, когда его хвалят за то, что у него есть принцессы из разных слоев общества, но вы должны смотреть на всю историю", сказала она.

Критик и автор книг Эшли Кларк, сказал, что он считает, что показы противоречивых фильмов с расистскими элементами имеют решающее значение для понимания расизма в прошлом, каким бы болезненным он ни был.

Напомним, стриминговый сервис Disney+ запустится в США с 12 ноября. Будет ли доступна платформа в Украине, пока неизвестно. Стоимость подписки будет $6,99 в месяц или $69,99 за год.

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