Walt Disney выделил $5 млн на реставрацию собора Парижской Богоматери

"The Walt Disney Company не бросает своих друзей и соседей и предлагает свою поддержку".

Студия The Walt Disney присоединилась к движению по сбору средств на реставрацию пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери. Компания пожертвует на восстановление собора $5 млн.

Об этом сообщает Variety.com.

"The Walt Disney Company не бросает своих друзей и соседей и предлагает свою поддержку. Нотр-Дам де Пари - это маяк надежды и красоты, который веками символизировал сердце Парижа и душу Франции, внушая благоговение и трепет перед его архитектурой и искусством, а также прочным местом в истории человечества, - говорится в заявлении Walt Disney.

В 1996 году студия Уолта Диснея выпустила мультфильм "Горбун из Нотр-Дама" по мотивам романа Гюго.

Ранее создатели видеоигр Assassin's Creed пожертвовали 500 тыс. евро на восстановление Нотр-Дам де Пари.

Напомним, вечером 15 апреля в Париже загорелся Собор Богоматери, в результате обвалился шпиль и крыша здания. Структуру Нотр-Дам де Пари удалось сохранить. Удалось спасти также терновый венец Иисуса Христа, скульптуру Богоматери, алтарь и алтарный крест Собора.

Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал восстановление Нотр-Дам за пять лет. На восстановление пострадавшего от пожара собора за день собрали 600 млн евро.