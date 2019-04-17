Труханов: Палица в случае победы Зеленского может взять реванш в Одесской области
Труханов: Палица в случае победы Зеленского может взять реванш в Одесской области
В столице Франции сгорел собор Парижской Богоматери (обновлено)
В столице Франции сгорел собор Парижской Богоматери (обновлено)
Горбатюк: Порошенко лично создавал проблемы для расследования дел Майдана
Горбатюк: Порошенко лично создавал проблемы для расследования дел Майдана
Крючков заявил о 500 тыс. долларов, заплаченных Сытнику за содействие в следствии
Крючков заявил о 500 тыс. долларов, заплаченных Сытнику за содействие в следствии
Рейтинг Зеленского - 72%, Порошенко - 25%, - опрос КМИС
Рейтинг Зеленского - 72%, Порошенко - 25%, - опрос КМИС
В суде пояснили, почему Савченко и Рубан вышли на свободу
В суде пояснили, почему Савченко и Рубан вышли на свободу
В следующую Раду проходят до восьми партий, в лидерах "Слуга народа" и "За жизнь"
В следующую Раду проходят до восьми партий, в лидерах "Слуга народа" и "За жизнь"
Зеленский и Порошенко договорились об аренде НСК "Олимпийский" для дебатов 19 апреля (обновлено)
Зеленский и Порошенко договорились об аренде НСК "Олимпийский" для дебатов 19 апреля (обновлено)
Сгоревший Киев
Сгоревший Киев
ГлавнаяМир

Walt Disney выделил $5 млн на реставрацию собора Парижской Богоматери

"The Walt Disney Company не бросает своих друзей и соседей и предлагает свою поддержку".

Walt Disney выделил $5 млн на реставрацию собора Парижской Богоматери
Walt Disney выделил $5 млн на реставрацию собора Парижской Богоматери
Фото: userserve-ak.last.fm

Студия The Walt Disney присоединилась к движению по сбору средств на реставрацию пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери. Компания пожертвует на восстановление собора $5 млн.

Об этом сообщает Variety.com.

"The Walt Disney Company не бросает своих друзей и соседей и предлагает свою поддержку. Нотр-Дам де Пари -  это маяк надежды и красоты, который веками символизировал сердце Парижа и душу Франции, внушая благоговение и трепет перед его архитектурой и искусством, а также прочным местом в истории человечества, - говорится в заявлении Walt Disney.

В 1996 году студия Уолта Диснея выпустила мультфильм "Горбун из Нотр-Дама" по мотивам романа Гюго.

Ранее создатели видеоигр Assassin's Creed пожертвовали 500 тыс. евро на восстановление Нотр-Дам де Пари.

Напомним, вечером 15 апреля в Париже загорелся Собор Богоматери, в результате обвалился шпиль и крыша здания. Структуру Нотр-Дам де Пари удалось сохранить. Удалось спасти также терновый венец Иисуса Христа, скульптуру Богоматери, алтарь и алтарный крест Собора.

Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал восстановление Нотр-Дам за пять лет. На восстановление пострадавшего от пожара собора за день собрали 600 млн евро.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также