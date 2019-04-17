Святые Дары и Терновый венец Иисуса из Нотр-Дама вынес капеллан пожарной бригады

Святые Дары и Терновый венец Иисуса из охваченного огнем Собора Парижского Богоматери в Париже вынес католический священник, капеллан парижской пожарной бригады о.Жан Марк Фурнье. Об этом пишет издание aleteia.org со ссылкой на редактора французской католической телесети КТО Этьена Лорейера, который первым опубликовал эту информацию. Позже ее подтвердили спасатели.

«Отец Фурнье - настоящий герой, - сказал один из членов спасательных групп. - Он, не высказывая страха, двинулся за реликвиями внутрь кафедры и убедился, что они в безопасности».

Это не единственный героический поступок священника, пишет издание. Отец Фурнье входил и в клуб Батаклан, где 13 ноября 2015 террористы так называемого Исламского государства устроили резню, убив 89 человек. Священник вошел туда, занимался ранеными, молился над умирающими. «Я выделил им генеральную абсолюцию [общее отпущение грехов - пер.], На что меня уполномочила Католическая Церковь», - сказал о.Фурнье.

Также священник был в Афганистане, где попал в засаду. Тогда погибло 10 солдат, он выжил.

Напомним, пожар в Соборе Парижской Богоматери разгорелся вечером 15 апреля. В результате обвалился шпиль и крыша здания. Структуру Нотр-Дам де Пари удалось сохранить.На восстановление храма, по оценке президента франции Эммануэля Макрона. уйдет не менее пяти лет.