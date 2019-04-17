Дело Ассанжа: WikiLeaks, шпионаж и самозаточение в посольстве Эквадора

LB.ua предлагает вспомнить кто такой Ассанж, как он оказался в посольстве, как ему там жилось и что его ждет дальше.

Полиция Великобритании задержала 11 апреля австралийского журналиста Джулиана Ассанжа прямо в здании посольства Эквадора в Лондоне, где он скрывался почти семь лет. Под стражей в Британии он останется до 12 июня, а затем дело продолжится в Швеции или в США.

Кто такой Джулиан Ассанж

Фото: EPA/UPG Джулиан Ассанж во время пресс-конференции в Лондоне, 23 октября 2010.

Джулиан Ассанж — австралийский интернет-журналист и телеведущий. Всемирная известность пришла к нему после основания сайта WikiLeaks, где в больших объёмах публиковались сверхсекретные материалы о шпионских скандалах, коррупции в высших эшелонах власти, военных преступлениях и тайнах дипломатии великих держав.

Ассанж рано увлёкся программированием, вместе с товарищами создал организацию хакеров «Worms Against Nuclear Killers» (Черви против ядерных убийц), в своей деятельности они руководствовались своеобразным кодексом: не повреждать системы, но делиться информацией. В 20 лет его вместе с соучастниками арестовывают за взлом центрального сервера канадской телекоммуникационной компании Nortel Networks. После нескольких допросов Ассанж признал себя виновным по всем 25 пунктам обвинения, но отделался штрафом. Через некоторое время он был задержан по подозрению в краже 500 тыс. долларов со счетов Ситибанка.

20 августа 2010 в Швеции, куда перебрался Ассанж после основания WikiLeaks, был выдан ордер на его арест по обвинению в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Сам Ассанж открестился от всего и написал в одну из стокгольмских газет письмо, в котором посетовал на то, что эти обвинения появились явно неспроста и связаны с публикациями на WikiLeaks т. н. «афганского досье» - о действиях армии США в Афганистане.

Фото: EPA/UPG Ассанж демонстрирует обложку The Guardian во время пресс-конференции в Лондоне, 26 июля 2010.

В ноябре того же года шведский суд выдал ордер на арест Ассанжа, поэтому основатель Wikileaks перебрался в Лондон. Но и здесь его достали: через год, в 2011 году, британский суд принял решение об экстрадиции Ассанжа обратно в Швецию. И поэтому 19 июня Ассанж, находившийся под подпиской о невыезде, укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне и попросил у руководства этой латиноамериканской страны политического убежища.

Wikileaks

Сайт WikiLeaks Ассанж создал в 2006 году и разместил главный сервер в Швеции, которая известна своей лояльностью к журналистам. Прежде чем попасть на страницу WikiLeaks, информация одновременно дублируется на всех серверах портала, так что отследить её невозможно. Ассанж никогда не раскрывал своих информаторов.

В процессе своей деятельности на сайте WikiLeaks появлялись разные документы. Так, было опубликовано более 250 тыс писем дипломатов США. Из других данных стало известно, что лидеры Саудовской Аравии обращались с просьбой к США об авиаударе по Ирану, также стали известны многочисленные неформальные характеристики мировых лидеров.

Также Ассанж отправил в Аль-Джазиру, The Guardian, Der Spiegel и The New York Times около 100 тыс. секретных документов о ходе войны в Афганистане, а также десятки тысяч документов о войне в Ираке. Часть документов касается расстрела мирных жителей. После публикации некоторых свидетельств, особенно видеоинформации, разразился международный скандал.

Фото: EPA/UPG

С начала своей работы сайт сообщал, что его главными мишенями станут репрессивные режимы в Китае, России и Центральной Евразии. В 2010 году Ассанж в интервью российской газете обещал опубликовать материалы, компрометирующие «Россию, ваше руководство и ваших бизнесменов». Но ничего серьезного по России не публиковалось, удары наносились в основном по западным демократиям.

Журналистка Юлия Латынина назвала Ассанжа «сливным бачком» ГРУ, который на самом деле и взламывал данные и передавал их для дальнейшего обнародования в WikiLeaks. А сам Ассанж с 17 апреля по 3 июля 2012 года вёл на российском пропагандистском телеканале “Russia Today” передачу под названием “The World Tomorrow” («Мир завтра»).

Жизнь взаперти

Выбор Ассанжем Эквадора в качестве укрытия не был случайным, поскольку ещё в 2010 году МИД Эквадора сам предлагал ему политическое убежище. Ассанж стал возможностью для тогдашнего президента Эквадора Рафаэля Корреа оказаться в центре внимания всего мира. А также, что еще важнее - стать во главе группы лидеров стран, критикующих США, в частности, Кубы, Венесуэлы, Боливии и Никарагуа.

В посольстве Эквадора, которое размещается в квартире жилого дома в центре Лондона, Ассанж жил в небольшой комнате-студии, в которой из удобств — самодельный душ, односпальная кровать, книжные полки, круглый стол, кожаные стулья, компьютер, беговая дорожка и лампа дневного света. В конце сентября 2012 Ассанж рассказал в интервью Daily Mail, что работает по 17 часов в день, пробегает на дорожке несколько километров, боксирует, занимается гимнастикой, смотрит фильмы и сериалы. Недостаток солнечного света восполняет витамином D и ультрафиолетовой лампой.

Однако после задержания 11 апреля испанская El Pais рассказала больше об условиях проживания Ассанжа, основываясь на свидетельствах охранников.

Оказалось, что Ассанж был неудобным соседом для сотрудников дипмиссии. Он не доверял охране и посольским работникам, те отвечали ему тем же.

Фото: скриншот elpais.com Джулиан Ассанж со скейтбордом, рядом его подруга Стелла Моррис в эквадорском посольстве в Лондоне

Например, в 2014 году «гость» попросил доступ к записям с камер наблюдения - Ассанж сказал, что хочет проверить, кто по ночам бросает ему камешки в окно. Ему разрешили посмотреть записи, но вскоре охранник, увидевший основателя WikiLeaks снова в комнате с видеокамерами, попытался его оттуда выгнать. Их ссора закончилась дракой.

В другой раз охрана доложила послу Хуану Фалькони об оборудовании для прослушки в комнате Ассанжа; сообщалось, что «гость» прослушивал самого посла. The Guardian писала, что Ассанжа также обвиняли в незаконном доступе к компьютерам посольства.

Чтобы снизить риск прослушки основатель WikiLeaks разговаривал по телефону в ванной, открыв воду. Когда в 2016 году кран сломался, охрана не решилась вызвать сантехника из Лондона, опасаясь, что под его видом в посольство проникнет британский шпион. Поэтому они пригласили своего бывшего коллегу из Испании, которому доверяли. В итоге ремонт крана в ванной Ассанжа обошелся эквадорским властям в 4 тысячи евро, пишет El Pais.

В течение последних предвыборных недель в США в 2016 WikiLeaks буквально каждую неделю выкладывал что-то из утекших документов демократов. После этого власти Эквадора ограничили доступ к Интернету на территории посольства — поскольку деятельность Ассанжа по публикации документов Демократической партии способна повлиять на исход президентских выборов в США. А посольство Эквадора не хотело иметь к этой работе никакого отношения.

Кроме рабочих неудобств, Ассанж создавал проблемы бытовые. Так, иногда он готовил рагу на электрической плите на кухне посольства, мешая сотрудникам работать. Еще он катался по коридору посольства на скейтборде или играл там с мячом. Ассанж не следил за порядком в комнатах, оставлял грязной ванную и мало заботился о личной гигиене. Министр внутренних дел Эквадора Мария Паула Ромо заявила, что Ассанж «пачкал экскрементами стены в посольстве».

Фото: EPA/UPG

Поскольку Ассанжу нельзя было выходить на улицу, ему позволялось принимать посетителей. Как писала The Guardian со ссылкой на отчеты охранников, в один из месяцев 2016 года он принял на скромной площади более 80 человек. Среди гостей Ассанжа были такие известные люди, как певица Леди Гага, художница и вдова Джона Леннона Йоко Оно, дизайнер Вивьен Вествуд. Затем охрана ограничила количество посетителей не более трех за раз.

С 2016 года с Ассанжем в посольстве жил кот Джеймс — он выглядывал из окна посольства и не раз попадал в кадры журналистов, дежуривших у здания. Ассанж надевал на животное галстук и белый воротничок от рубашки и тоже выкладывал фотографии с ним. Так кот стал звездой соцсетей (Ассанж даже завел ему аккаунты EmbassyCat в твиттере и инстаграме).

После задержания Ассанжа судьбой кота интересовались не меньше, чем судьбой самого основателя WikiLeaks — отдельные материалы о будущем кота выпустили ведущие западные СМИ. Оказалось, что посольство Эквадора поставило условие: Ассанж должен платить за содержание животного и убирать за ним сам. В противном случае дипломаты грозились поместить кота в приют. Поэтому еще осенью 2018 года Ассанж передал Джеймса родственникам. 13 апреля WikiLeaks опубликовали видео в твиттере, сообщая, что кот «в безопасности».

We can confirm that Assange's cat is safe. Assange asked his lawyers to rescue him from embassy threats in mid-October. They will be reunited in freedom.

Почему Эквадор передумал

Президент Эквадора Ленин Морено заявил в специальном видеообращении, что основателя WikiLeaks лишили убежища, потому что он нарушил установленные для него правила: вмешивался во внутренние дела разных стран, пользовался запрещенными устройствами, конфликтовал с персоналом посольства и даже не соблюдал личную гигиену.

Морено назвал поведение Ассанжа "грубым и агрессивным", а заявления дружественных ему организаций - "враждебными и угрожающими". Это в сумме с нарушением международных договоров "довело ситуацию до той точки", когда дальнейшее предоставление Ассанжу убежища невозможно.

Но это скорее повод, настоящие причины другие.

Фото: EPA/UPG Президент Эквадора Ленин Морено

Во-первых, ситуация с Ассанжем во многом стала отражением политической борьбы в Эквадоре. Ассанж нынешнему президенту Морено, который пришел к власти в 2017 году, "достался в наследство" - когда принималось решение предоставить убежище основателю WikiLeaks. Эквадором руководил Рафаэль Корреа. Нынешний же президент Морено имеет репутацию человека, который хотел бы наладить мосты с США, в частности - восстановить торговые связи.

Во-вторых, выдачи Ассанжа активно добивались США. Около года назад появилась информация, что как минимум на двух встречах президента Эквадора Морено и тогдашний глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт обсуждали возможность выдачи Ассанжа. Также в конце июня прошлого года в Эквадор с визитом прибыл вице-президент США Майкл Пенс и вопрос Ассанжа наверняка поднимался на встречах.

Кроме «кнута» США, видимо, использовали и «пряник» - в феврале этого года в Вашингтоне Международный валютный фонд заявил о готовности предоставить Эквадору кредит в размере 4 млрд 200 млн долларов США, еще 6 млрд обещали дать другие финансовые институты.

При чем тут Америка

Формально Британия задержала Ассанжа за нарушение правил подписки и о невыезде. Но позже стало известно, что кроме международного ордера Швеции на Ассанджа по делу об изнасилованиях, существует также официальный запрос на экстрадицию основателя WikiLeaks в США. Дело в том, что в США Джулиан Ассанжа признан 27 сентября 2012 года «врагом государства» и там ему грозит до пяти лет тюрьмы из-за сговора с целью неправомерного доступа к компьютерной информации: Ассандж пытался помочь военнослужащему разведподразделения армии США Бредли Мэннингу сгенерировать пароль для доступа к секретной информации под чужой учётной записью.

Мэннинг занимался первоначальным анализом разведывательной информации, связанной с Ираком, и у него был доступ к совершенно секретным сведениям. Во время работы он обнаружил засекреченную видеозапись расстрела людей с американского боевого вертолёта. В начале апреля 2010 года Мэннинг выложил её в интернете. Публикация этого видео вызвала большой общественный резонанс. Он также получил доступ к огромному количеству секретных военных документов и передал их WikiLeaks. В результате их публикации была раскрыта сеть информаторов и агентов во многих странах мира, после чего некоторые из них пропали навсегда.

Мэннинг был арестован в конце мая 2010 года и приговорен к 35 годам лишения свободы за передачу секретных документов сайту Wikileaks, с правом досрочного освобождения через девять лет.

На следующий день после оглашения приговора Мэннинг объявил о желании сменить пол и попросил, чтобы его называли не Брэдли, а Челси Элизабет. Свою просьбу он объяснил тем, что всегда чувствовал себя девушкой. В 2015 году американский суд разрешил бывшему разведчику пройти курс гормональной терапии по смене пола, впервые в истории вооруженных сил США Мэннинг прошёл эту процедуру, оставаясь при этом в тюрьме на военной базе Форт-Ливенуорт. Военный апелляционный суд в Вашингтоне признал Мэннинга женщиной.

Фото: Novostivmire.com Трансгендер Челси Мэннинг (при рождении – Брэдли Мэннинг), осужденная за передачу секретных данных WikiLeaks, отпущена из военной тюрьмы на 28 лет раньше срока.

В январе 2017 года президент США Барак Обама помиловал Мэннинг. При этом Челси Мэннинг останется на службе американской армии, хотя и не получает жалование.

США обижены на WikiLeaks еще и потому, что люди Ассанжа помогли американскому спецагенту ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдварду Сноудену.

По данным закрытого доклада Пентагона, Сноуден похитил 1,7 млн секретных файлов. Главные среди них - разоблачения касающуюся тотальной слежки американских спецслужб за информационными коммуникациями по всему миру.

В связи с этим в США Сноудену заочно были предъявлены обвинения в шпионаже и похищении государственной собственности. Он объявлен американскими властями в международный розыск, но вскоре бежал из США вначале в Гонконг, затем в Россию, где пробыл больше месяца в транзитной зоне аэропорта «Шереметьево». 1 августа 2013 года получил временное убежище и проживает в России.

Какие последствия задержания Ассанжа

Задержание и дальнейший суд на Ассанжем стало следствием изменения в мире отношения к кибератакам и похищениям секретных данных, это будет иметь несколько важных последствий.

Во-первых, обществу посылается сигнал, что абсолютной анонимности не существует, а операции с данными оцениваются как информационный терроризм и влекут за собой последствия.

Фото: EPA/UPG

Во-вторых, сам процесс расследований сильно скомпрометирован и общество получит (хотя бы на время) некую «прививку от расследовательской журналистики»: все уже поняли, что отдельные «Робин Гуды» являются частью кибервойн одних государств против других.

В-третьих, появляется шанс узнать истинных авторов «сливов». Дело в том, что американские прокуроры установили факты получения WikiLeaks документов от российских спецслужб – например, переписку Демократической партии на выборах в США. От кого были остальные данные – неужели от то же ГРУ-ФСБ? Тогда Россию может ждать новая порция санкций. Неудивительно, что факт выдворения Ассанжа из посольства Эквадора вызвал яростную критику Москвы.

Ну и не надо думать, что информационная война на этом закончится – она разгорится с новой силой. Вот уже группа хакеров Anonymous, назвавшими себя «врагами врагов WikiLeaks», выпустили обращение, в котором организация взяла на себя ответственность за осуществленные кибератаки и заявила о планировании новых атак в отношении любых лиц и организаций, так или иначе причастных к задержанию Ассанжа или препятствующих работе WikiLeaks, в том числе на сайты Интерпола, правительств США, Франции и Австралии, платежной системы Moneybookers и Amazon.com.

А 11 апреля хакеры взломали несколько сайтов Ассоциации национальной академии ФБР в Куантико (штат Виргиния) и выложили в сеть личные данные американских сотрудников спецслужбы: их имена, персональные и правительственные емейлы, наименования должностей и телефоны.

Так что кибервойна продолжается. И она точно не имеет границ.