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Названа предварительная причина пожара в соборе Парижской Богоматери

Источник возгорания, вероятно, был у основания шпиля.

Названа предварительная причина пожара в соборе Парижской Богоматери
Фото: EPA/UPG

Работающие на месте пожара в Соборе Богоматери криминалисты назвали вероятную причину инцидента. Об этом сообщает Le Parisien.

По их версии, очаг возгорания был расположен у основания шпиля.

Криминалисты считают, что причиной пожара является проблема с электрикой. При этом они не уточнили, какого рода проблема могла послужить поводом для возникновения пожара.

Сообщается, что две части собора сейчас находятся в критическом состоянии и сохраняется угроза их обрушения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Париже вечером 15 апреля загорелся Собор Богоматери, в результате обвалился шпиль и крыша здания. Структуру Нотр-Дам де Пари удалось сохранить. Удалось спасти также терновый венец Иисуса Христа, скульптуру Богоматери, алтарь и алтарный крест Собора.

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