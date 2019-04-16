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В июньском графике Путина нет поездки в Нормандию, - Песков

Порошенко допустил проведение саммита "нормадской четверки" с участием Путина.

В июньском графике Путина нет поездки в Нормандию, - Песков
Фото: EPA/UPG

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию о возможности участия Владимира Путина в июне в Нормандии в мероприятиях, посвященных 75-летию высадки участников войск антигитлеровской коалиции.

"Пока нет", - сказал он, отвечая на вопрос "Интерфакса", есть ли в графике президента поездка в Нормандию.

Ранее во вторник президент Украины Петр Порошенко не исключил, что "на полях" праздничных мероприятий может состояться саммит "нормандской четверки" (Россия-Франция-Германия-Украина).

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