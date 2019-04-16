UniCredit выплатит США $1,3 млрд за нарушение санкций

Три банка проводили платежи, не уведомляя американские компании - посредники о санкциях.

UniCredit Group выплатит $1,3 млрд для урегулирования претензий властей США в нарушении множества американских санкционных программ.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Управление по контролю за иностранными активами (OFAC).

Отмечается, что три банка группы - UniCredit Bank AG (Германия), UniCredit Bank Austria AG и UniCredit S.p.A. (Италия) - выплатят $611 млн в рамках трех отдельных соглашений с OFAC.

С января 2007 года по декабрь 2011 года UniCredit обработал порядка 2 тыс. платежей на более чем $500 млн через финансовые институты США в обход множества американских санкционных программ. В этот период UniCredit вел долларовые счета от лица иранской государственной судоходной компании Islamic Republic of Iran Shipping Lines и нескольких компаний, принадлежащих IRISL или аффилированных с ней, управляя этими счетами таким образом, чтобы скрыть участие IRISL в сделках, осуществляемых через американских посредников.

Все три банка проводили платежи, не уведомляя американские компании - посредники о том, что отношение к ним имеют лица или страны, находящиеся под санкциями. При этом, по условиям соглашения, каждый из банков группы должен принимать меры для минимизации риска повторения нарушений.

Напомним, украинский Unicredit Bank был выставлен на продажув 2015 году.