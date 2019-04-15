МИД России заявил о прекращении военного и гражданского сотрудничества с НАТО

Министерство иностранных дел Российской Федерации заявило, что сотрудничество РФ и НАТО по военной и гражданской линиям полностью прекращено.

Об этом заявил российским СМИ замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"НАТО само отказалось от позитивной повестки дня в отношениях с Россией. Ее не существует. И пока нет признаков того, что в НАТО знают, как выходить из этого тупика", - сказал замминистра, который ранее работал постпредом РФ при Альянсе.

"НАТО зашло слишком далеко в нагнетании конфронтации с Россией, и пока не видно, когда и где здравомыслие возьмет верх. Парадокс, но сегодняшние отношения Россия - НАТО как раз больше всего и напоминают «обычное» состояние дел, под которое создавалось НАТО - под холодную войну", - заявил Грушко.

Он также отметил, что текущий кризис в отношениях РФ и НАТО является самым продолжительным в истории. При этом, по его словам, Москва "сохранила контакты с отдельными странами Альянса".

Грушко также заверил, что военный конфликт с Североатлантическим альянсом не предвидится, потому что это стало бы катастрофой для всего человечества.

"В том, что касается вооруженного конфликта с НАТО, то все здравомыслящие надеются, что этого не произойдет. Уверен, что это понимают и в Вашингтоне, и в Брюсселе. Однако в сегодняшней ситуации возрастает риск непреднамеренных инцидентов, неправильно понятых намерений. Их необходимо избежать", - отметил замглавы МИД РФ.

Грушко считает, что обновление Альянса возможно путем стратегического партнерства с Россией.

Напомним, ранее, 10 апреля, Верхняя палата парламента РФ заявила, что нарушение процедур прохождения украинских кораблей через Керченский пролив может привести к возникновению военного конфликта с участием НАТО.

25 января в Брюсселе прошло заседание Совета НАТО - Россия. Главной темой встречи было несоблюдение РФ Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Результатов эти переговоры не принесли.