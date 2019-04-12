В российской Тюмени провели контртеррористическую операцию по ликвидации боевиков ИГИЛ

В одном из районов Тюмени, РФ, силовики провели контртеррористическую операцию после получения информации о пребывании в городе сторонников террористической организации "Исламское государство".

Интерфакс со ссылкой на источники передает, что приверженцы ИГИЛ оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы ответным огнем.

Информация о количестве уничтоженных боевиков уточняется.

Ранее источник сообщал о двоих подозреваемых, операцию по задержанию которых проводили в Тюмени силовые структуры.



Региональное управление ФСБ России по Тюменской области ранее сообщило, что 12 апреля в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий получена информация о нахождении в одном из частных домов Тюмени вооруженных приверженцев ИГИЛ, планировавших совершение террористического акта в местах массового пребывания людей.

