Фото: EPA/UPG

12 апреля в пакистанском городе Кветта (провинция Белуджистан) на крупном продуктовом рынке прогремел мощный взрыв. По словам местных чиновников, по меньшей мере, 16 людей погибли, 30 ранены.

Об этом сообщает Ndtv.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

По данным полиции, взорвался автомобиль, который был припаркован на рынке. Власти предполагают, что взрыв был направлен против членов хазарской общины.

Среди жертв - восемь этнических шиитских хазарей, а также один сотрудник службы безопасности и работники рынка.

После случившегося, на пресс-конференции полиция заявила, что им не поступало никаких предупреждений о возможном нападении на рынок.

Сообщается, что еще ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение.

Белуджистан, граничащий с Афганистаном и Ираном, является крупнейшей, беднейшей и самой опасной провинцией Пакистана, на территории которой властям противостоят повстанцы-сепаратисты, которые борются за независимость для народа белуджей, а также исламистские боевики.

Напомним, 4 марта 2019 года Индия и Пакистан возобновили обстрелы на линии контроля в индийском штате Джамму и Кашмир. Индия также утверждает, что Пакистан неспровоцированно нарушил двухдневное перемирие.

Ранее, 27 февраля Пакистан сбил два самолета ВВС Индии и захватил индийского пилота. В Пакистане заявили, что ВВС Индии нанесли удары по "невоенным целям". В ответ Индия сбила пакистанский истребитель. Позже Пакистан освободил индийского пилота.

Боевые действия между индийскими и пакистанскими войсками в районе Кашмир возобновились в ночь на субботу, 2 марта. Тогда погибли по меньшей мере четыре человека.