Народ Украины должен стать гарантом от саботажа следующим президентом курса на ЕС и НАТО, - замглавы МИД

Народ Украины должен стать гарантом от саботажа следующим президентом курса на ЕС и НАТО.

Об этом сказал заместитель министра иностранных дел Егор Божок в интервью LB.ua.

«Президентом Украины были инициированы изменения в Конституцию Украины относительно четкой фиксации в конституции Украины обязательности курса Украины на членство в НАТО и ЕС. И именно этим президент гарантировал, что несмотря на персону президента в Украине следующие 5 или 20 лет, обязанность обеспечить интеграцию Украины в ЕС и НАТО останется», - сказал Божок.

Вместе с тем, следующий президент может просто саботировать подачу курса Украины в НАТО, в частности подачу заявки Украины на получение Плана действий относительно членства на саммите НАТО в декабре 2019 году в Лондоне. «Гарантом выполнения этого процесса должно стать украинский народ, сделав ответственный выбор во втором туре выборов президента», - добавил Божок.

По его словам, в Лондоне на наш запрос о ПДЧ никаких решений быть принято не может априори, потому что на это нужно время - любая заявка должна быть рассмотрена, обсуждена. «Но президент Украины просто считает, что саммит является хорошей возможностью поднять глаза в глаза непосредственно перед всеми лидерами стран-членов НАТО вопрос о том, что Украина созрела перейти на уровень Плана действий относительно членства. И это при том, что на практике мы уже его выполняем, нам нужно только придать этому соответствующий политический контекст», - сказал он.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко, поздравляя генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга с 60-летием, попросил План действий в отношении членства (ПДЧ).