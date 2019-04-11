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Народ Украины должен стать гарантом от саботажа следующим президентом курса на ЕС и НАТО, - замглавы МИД

На следующем саммите НАТО в Лондоне в декабре 2019 Порошенко анонсировал подачу Киевом заявки на ПДЧ.

Народ Украины должен стать гарантом от саботажа следующим президентом курса на ЕС и НАТО, - замглавы МИД
Фото: Макс Требухов

Народ Украины должен стать гарантом от саботажа следующим президентом курса на ЕС и НАТО.

Об этом сказал заместитель министра иностранных дел Егор Божок в интервью LB.ua.

«Президентом Украины были инициированы изменения в Конституцию Украины относительно четкой фиксации в конституции Украины обязательности курса Украины на членство в НАТО и ЕС. И именно этим президент гарантировал, что несмотря на персону президента в Украине следующие 5 или 20 лет, обязанность обеспечить интеграцию Украины в ЕС и НАТО останется», - сказал Божок.

Вместе с тем, следующий президент может просто саботировать подачу курса Украины в НАТО, в частности подачу заявки Украины на получение Плана действий относительно членства на саммите НАТО в декабре 2019 году в Лондоне. «Гарантом выполнения этого процесса должно стать украинский народ, сделав ответственный выбор во втором туре выборов президента», - добавил Божок.

По его словам, в Лондоне на наш запрос о ПДЧ никаких решений быть принято не может априори, потому что на это нужно время - любая заявка должна быть рассмотрена, обсуждена. «Но президент Украины просто считает, что саммит является хорошей возможностью поднять глаза в глаза непосредственно перед всеми лидерами стран-членов НАТО вопрос о том, что Украина созрела перейти на уровень Плана действий относительно членства. И это при том, что на практике мы уже его выполняем, нам нужно только придать этому соответствующий политический контекст», - сказал он.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко, поздравляя генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга с 60-летием, попросил План действий в отношении членства (ПДЧ).

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