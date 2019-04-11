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​Возле посольства Германии в Киеве прошел пикет против снятия санкций с России

Участники акции призвали усилить давление по освобождению политзаключенных.

Фото: Макс Требухов

Возле посольства Германии в Киеве утром 11 апреля прошел пикет против снятия санкций с России.

Как сообщает корреспондент LB.ua, акцию организовало Объединение родственников политзаключенных Кремля.

Главное требование пикетчиков - прекратить попытки Германии ослабить санкционное давление на Россию и сделать больше для освобождения украинцев, взятых Россией в заложники. Речь идет по меньшей мере о 97 политзаключенных в России и оккупированном ею Крыму, 120 военных и гражданских заложников на оккупированном Донбассе и 24 военнопленных моряках.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Участники акции принесли плакаты со словами "Не продавайте наших родных России", "Nord Stream 2 строим - украинцев пытаем", "Свободу заложникам Кремля!"

Напомним, что Германия - главный лоббист строительства газопровода "Северный поток - 2" в Европе. Против него выступает Украина и другие страны Восточной Европы. 

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