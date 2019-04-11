Минфин США отказался публиковать налоговую декларацию Трампа

Министерство финансов США не сможет предоставить налоговые декларации президента Дональда Трампа, так как это может иметь негативные правовые последствия для граждан. Об этом заявил глава Минфина Стивен Мнучин, пишет CNN.

С просьбой предоставить налоговые отчет президента в ведомство обратили конгрессмены палаты представителей. Как сообщается, данная просьба носит "беспрецедентный характер", но Минфин еще не закончил ее рассмотрение. Мнучин также добавил, что обратился в Минюст США "чтобы убедиться в полном соответствии нашего ответа с законом и конституцией".

"Правовые последствия этого запроса могут повлиять на защиту всех американцев от политически мотивированного раскрытия персональной налоговой информации, вне зависимости от правящей партии", - заявил он.

Напомним, ранее исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвейни заявил, что демократы не предоставят налоговые декларации президента США Дональда Трампа.

Предоставить налоговые декларации президента США за последние шесть лет от Налоговой службы ранее потребовали в палате представителей. В 2016 году Трампа обвинили в неуплате налогов на протяжении 18 лет.