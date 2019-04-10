В Киеве появились билборды с Порошенко и Путиным
В Киеве появились билборды с Порошенко и Путиным
Юрист Коломойского скрыто работает в штабе Зеленского, - Вihus.info
Юрист Коломойского скрыто работает в штабе Зеленского, - Вihus.info
У Зеленского ответили на предложение Кличко об анализах в VADA
У Зеленского ответили на предложение Кличко об анализах в VADA
Садовый предсказал бегство нардепов из "Самопомощи", одним из них может быть Соболев (обновлено)
Садовый предсказал бегство нардепов из "Самопомощи", одним из них может быть Соболев (обновлено)
Суд готов признать национализацию "Приватбанка" незаконной
Суд готов признать национализацию "Приватбанка" незаконной
"​Не утверждаю, что Зеленский наркоман, но если не сдаст анализ - заберу слова обратно", - Порошенко
"​Не утверждаю, что Зеленский наркоман, но если не сдаст анализ - заберу слова обратно", - Порошенко
Клиника Eurolab удалила или скрыла свою страницу в Фейсбуке
Клиника Eurolab удалила или скрыла свою страницу в Фейсбуке
Команда Зеленского назвала своих экспертов и советников
Команда Зеленского назвала своих экспертов и советников
Приват для президента
Приват для президента
ГлавнаяОбществоЖизнь

Украина и США ​возобновят поиски пропавшего в Черном море самолета-разведчика

Самолет ВВС США потерпел крушение в конце 1965 года.

Украина и США ​возобновят поиски пропавшего в Черном море самолета-разведчика
Фото: nvimu.com.ua

Украинские и американские специалисты летом 2019 года начнут второй этап поисков самолета Военно-Воздушных Сил США, который упал в Черное море во времена "холодной войны".

Об этом сообщает пресс-служба Национального военно-исторического музея Украины.

Разведывательный самолет RB-57F "Канберра" боевой поддержки ВВС США потерпел крушение во время рабочего полета над Черным морем в конце 1965 года в акватории Северного Причерноморья.

"Версия о том, что самолет был сбит - исключена, следов обстрела не обнаружено. Цель экспедиции - найти части фюзеляжа с кабиной пилотов и поднять на поверхность останки двух членов экипажа: пилота, капитана Лестера Лейкея и штурмана, старшего лейтенанта Роберта Йатса", - говорится в сообщении.

Поисками обломков самолета и останков погибших летчиков уже второй год подряд занимаются подводные археологи и исследователи Центрального военно-морского музея Украины (филиал Национального военно-исторического музея Украины).

Во время испытательных выходов прошлого года экспедиция обнаружила на дне Черного моря 107 объектов, из них уже 17 визуализированы - это артефакты древней и средневековой эпох и объекты времен Второй мировой войны, в частности самолет-амфибия.

Стратегический высотный разведывательный самолет RB-57F "Канберра" входил в состав 7407-й эскадрильи боевой поддержки ВВС США в г. Висбаден (ФРГ) и временно находился на авиабазе Инджирлик (Турция). Утром 14 декабря 1965 он вышел на маршрут над Черным морем, но в определенное время не вернулся на базу и не вышел на связь. Во время 10-дневных поисков, которые сразу после аварии вели США, СССР и Турция, было обнаружено левое крыло с моторной гондолой и остатками двигателя, центроплан без нижней части, 2 м правого крыла, сопло и колесо. Обломки не имели явных признаков того, что самолет был сбит, поэтому считается, что авария произошла по техническим причинам, скорее всего из-за разгерметизации кабины пилотов.

Тела двух членов экипажа - пилота, капитана Лейкея и штурмана, старшего лейтенанта Йатса, найдены не были.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также