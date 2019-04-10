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В Луганской области восстановлено украинское телевещание

Программы украинских вещателей были недоступны в течение недели.

В Луганской области восстановлено украинское телевещание

И.о. главы Луганской областной государственной администрации Сергей Филь сообщает о восстановлении аналогового вещания в области, при чем как на подконтрольной, так и неподконтрольной ее части.

"Вопрос восстановления украинского вещания решен! Наши обращения к президенту Украины Петр Порошенко, правительству и Генеральной прокуратуре были услышаны. Теле- и радиосигнал в аналоговом формате уже доступен зрителям и слушателям всей Луганщины, в том числе и оккупированной части", - написал Филь на своей странице в Фейсбуке.

Филь отметил стратегическое значение подачи украинских каналов на территорию всей области. "Не забывайте, что против нас ведется не только необъявленная гибридная война страны-агрессора, но и информационная война за души, сердца и мнения украинцев. Должны максимально пристально защищать наше информационное пространство и реагировать на такие случаи", - написал Филь, обращаясь к чиновникам.

Напомним, 8 апреля и.о. председателя правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания заявил, что у общественного телевидения нет долгов перед РРТ, потому что эта услуга не заказывалась, на нее не предусмотрены деньги в бюджете.

Трансляция радио и телеканалов в аналоговом формате на большую часть Луганской области прекратилась 4 апреля. В некоторых местностях на волнах украинских вещателей появились СМИ пророссийских боевиков.

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