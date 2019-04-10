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Прокуратура объявила о подозрении пятерым иностранцам, стрелявшим в предпринимателя

Подозреваемых вчера задержали "по горячим следам".

Прокуратура объявила о подозрении пятерым иностранцам, стрелявшим в предпринимателя

Пятерым иностранцам, которые 8 апреля ранили предпринимателя из травматического оружия на улице Каховской в Киеве, сообщено о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Отмечают, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранителям удалось установить автомобили, на которых злоумышленники скрылись с места событие, а их самих задержать. Задержанными оказались четверо граждан Азербайджана и гражданин Грузии в возрасте от 19 до 37 лет.

В настоящее время всем задержанным объявлено о подозрении по ч. 4 ст.296 УК Украины - хулиганство, совершенное группой лиц с применением огнестрельного оружия.

10 апреля 2019 года Киевская местная прокуратура №4 направила в суд ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время правоохранители разыскивают других участников правонарушения

Напомним, 8 апреля в полицию обратился предприниматель - владелец овощебазы в Киеве. Он сообщил, что к нему на предприятие приехали 15-20 молодых мужчин, которые требовали денег и угрожали расправой. Денег вымогатели не добились, но сделали несколько выстрелов, в результате которых владелец предприятия получил ранение.

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