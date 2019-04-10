53 тыс. киевлян получат единоразовую материальную помощь к 33-летию Чернобыльской катастрофы

Материальная помощь будет в размером от 600 до 300 грн.

Киевская городская государственная администрация намерена выплатить единоразовую материальную помощь 53 тысячам граждан по случаю 33-летней годовщины со дня Чернобыльской катастрофы. Об этом говорится в распоряжении КГГА №620 от 8 апреля 2019 года.

Финансовая поддержка будет предоставлена также внутренне перемещенным лицам, которые фактически проживают в Киеве.

Материальную помощь размером в 600 гривен выплатят: лицам с инвалидностью I группы, детям, инвалидность которых связана с Чернобыльской катастрофой, детям-сиротам, пострадавшим от Чернобыльской катастрофы.

По 500 гривен выплатят детям-сиротам, пострадавшим от Чернобыльской катастрофы, которые потеряли одного из родителей.

По 400 гривен выплатят лицам, которые относятся к 1 категории пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, а также жене (мужу) умерших граждан из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Помощь в 300 гривен выплатят лицам, которые относятся к 2 категории пострадавших вследствии Чернобыльской катастрофы.

Лицам, которые одновременно относятся к нескольким категориям, предоставляется одна материальная выплата в большем размере. Материальная помощь не будет выплачена лицам, которые находятся на полном государственном обеспечении.

Финансовую поддержку окажут в рамках городской целевой программы "Забота. Навстречу киевлянам" на 2019-2021 годы.

Напомним, с 1 апреля Министерство социальной политики начало принимать заявления на выплату пособия на детей в многодетных семьях. Помощь на детей из многодетных семей будет назначаться на третьего и каждого последующего ребенка с месяца, в котором было подано заявление со всеми необходимыми документами. Финансовая поддержка размером 1700 гривен будет выплачиваться ежемесячно, пока ребенок не достигнет шестилетия.