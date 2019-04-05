В Киеве задержали чиновников по подозрению в вымогательстве взяток у людей с инвалидностью

Подозреваются бывший и действующий заведующий одного из секторов КГГА

В пятницу, 5 апреля 2019 года, правоохранители задержали бывшего и действующего должностных лиц КГГА, которые требовали взятки от людей с особыми потребностями за льготные автомобили. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Установлено, что экс-заведующий сектором по вопросам обеспечения средствами реабилитации Департамента социальной политики КГГА и главный специалист этого же сектора наладили механизм вымогательства взяток у граждан, имеющих группу инвалидности. Чиновники вымогали у них деньги за получение разрешений на обеспечение легковыми автомобилями на льготных условиях.

Злоумышленников задержали «на горячем» во время получения последнего транша взяткив размере 300 долларов США. Общая сумма полученной неправомерной выгоды составила 1000 долларов США.

В задержании подозреваемых во взяточничестве участвовала прокуратура Киева вместе с ГУ СБУ, следователями и Управлением по вопросам предотвращения и выявления коррупции КГГА.

Сейчас задержанным готовится сообщение о подозрении. Также в КГГА запланировано проведение ряда мероприятий, направленных на расследование аналогичных правонарушений в сфере выдачи разрешений на приобретение автомобилей на льготных условиях со стороны руководства указанного Департамента.

Напомним, 2 апреля 2019 года, за требование взятки был арестован Директор Грибовицкой свалки Виталий Пугач. Он требовал откат у предпринимателя, который победил в тендере на поставки извести размером в 4,7 млн грн. Арестовали чиновника на 2 месяца с залогом в 405 тысяч грн.