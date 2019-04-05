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В субботу в Киеве будет до +16 градусов

Ожидается переменная облачность без осадков.

В субботу в Киеве будет до +16 градусов
Фото: Макс Требухов

6 апреля в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3 градуса, днем +14…+16 градусов.

Об этом говорится в прогнозе Гидрометеорологического центра.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, только в Закарпатье днем дождь, местами гроза, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…+7 градусов, днем +12…+18 градусов, в Закарпатье до +20 градусов. В Карпатах ночью без осадков, днем дождь, температура ночью -2…+3 градуса, днем +10…+15 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3…+3 градуса, днем +10…+17 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2…+4 градуса, днем +11…+18 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +11…+17 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +12…+19 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +12…+18 градусов.

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