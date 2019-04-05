Порошенко разместил в Telegram-канале голосование о дебатах на стадионе
Порошенко разместил в Telegram-канале голосование о дебатах на стадионе
Нацгвардия оцепила территорию возле "Олимпийского" (обновлено)
Нацгвардия оцепила территорию возле "Олимпийского" (обновлено)
В Киеве при закладке мины под автомобиль сотрудника спецслужбы подорвался диверсант (обновлено)
В Киеве при закладке мины под автомобиль сотрудника спецслужбы подорвался диверсант (обновлено)
Зеленский позвал Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский" и призвал пройти медосмотр
Зеленский позвал Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский" и призвал пройти медосмотр
Зеленский хочет сдавать анализы в лаборатории своего сторонника
Зеленский хочет сдавать анализы в лаборатории своего сторонника
Порошенко предложил Зеленскому сдать анализы в медпункте "Олимпийского"
Порошенко предложил Зеленскому сдать анализы в медпункте "Олимпийского"
У Тимошенко отреагировали на предложение Зеленского о дебатах
У Тимошенко отреагировали на предложение Зеленского о дебатах
Порошенко согласился на дебаты с Зеленским: Стадион - так стадион!
Порошенко согласился на дебаты с Зеленским: Стадион - так стадион!
Зеленский предложил Тимошенко стать ведущей дебатов
Зеленский предложил Тимошенко стать ведущей дебатов
ГлавнаяОбществоВойна

На Донбассе в четверг произошло 10 обстрелов, ранен один военный

Боевики стреляли из крупных калибров.

На Донбассе в четверг произошло 10 обстрелов, ранен один военный
Фото: facebook.com/ato.news

В ходе боевых действий на Донбассе 4 апреля был ранен украинский военный, говорится в утренней сводке штаба Операции объединенных сил.

"4 апреля российско-оккупационные войска десять раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом восемь раз применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение с расходом 33 боеприпасов калибром 152, 122, 120 и 82 мм. Также враг обстреливал наших защитников из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - сообщили военные.

Стрельба велась возле Лебединского, Авдеевки, Песков, Талаковки, Павлополя, Новоселовки Второй, Новотошковского.

Все обстрелы украинские военные встречали ответным огнем, и, утверждается в сводке, в результате обстрелов погибли четыре боевика, а еще два были ранены.

Напомним, 4 апреля в Вене на заседании постоянного совета ОБСЕ Европейский союз призвал Россию прекратить подпитывать конфликт на Донбассе, оказывая финансовую и военную поддержку незаконным вооруженным формированиям.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также