Порошенко согласился на дебаты с Зеленским: Стадион - так стадион!
Порошенко согласился на дебаты с Зеленским: Стадион - так стадион!
Порошенко предложил Зеленскому сдать анализы в медпункте "Олимпийского"
Порошенко предложил Зеленскому сдать анализы в медпункте "Олимпийского"
Зеленский позвал Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский" и призвал пройти медосмотр
Зеленский позвал Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский" и призвал пройти медосмотр
В Киеве при закладке мины под автомобиль сотрудника спецслужбы подорвался диверсант (обновлено)
В Киеве при закладке мины под автомобиль сотрудника спецслужбы подорвался диверсант (обновлено)
​Умер российский актер Алексей Булдаков
​Умер российский актер Алексей Булдаков
У Порошенко отреагировали на вызов Зеленского на дебаты (обновлено)
У Порошенко отреагировали на вызов Зеленского на дебаты (обновлено)
Гнів - ще не гідність
Гнів - ще не гідність
Передвиборна програма Володимира Зеленського
Передвиборна програма Володимира Зеленського
Гибридные выборы. Тур первый
Гибридные выборы. Тур первый
ГлавнаяОбществоЖизнь

КГГА продлила пилотный проект по прокату велосипедов

Пункты проката будут расположены на 33 утвержденных локациях.

КГГА продлила пилотный проект по прокату велосипедов
Фото: Макс Требухов

С 9 апреля в Киеве продолжат тестирование внедренной в прошлом году системы проката велосипедов. Об этом сообщает пресс-служба Киевгорадминистрации.

"Этот пилотный проект в прошлом году имел весьма положительные отзывы среди киевлян и гостей города, так что и в этом году продолжено его действие. Велосипеды можно будет найти на 33 утвержденных локациях, привычных для велолюбителей", - сказал первый заместитель мэра Николай Поворозник.

Сейчас утверждены условия инвестиционного конкурса по созданию сети велопроката велосипедов. Стоимость программы оценивается в 33,3 млн грн.

"По условиям конкурса, инвестор должен создать в Киеве еще 231 пункт проката и обеспечить наличие в них двух тысяч велосипедов, которые должны быть оборудованы программным обеспечением, GPS-трекерами и смарт-замками", - рассказал чиновник.

"Пункты проката велосипедов появятся во всех районах столицы. Механизм проката велосипедов останется неизменным", - добавл он.

Напомним, летом прошлого года компания Nextbike запустила свой проект в Киеве, сервис работает без станций и терминалов, а с помощью мобильного приложения и смарт-замков.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также