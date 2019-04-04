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В Киеве на четыре дня ограничат движение по мосту им. Патона

Движение будет ограничено с 12:00 5 апреля по 22:00 8 апреля.

В Киеве на четыре дня ограничат движение по мосту им. Патона
Фото: kyivavtodor.kyivcity.gov.ua

С 12:00 5 апреля по 22:00 8 апреля в связи с ремонтом покрытия моста имени Патона через Днепр в Киеве будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе по направлению бульвара Дружбы Народов.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) и "Киевавтодор".

"Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ, и выбирать другие маршруты движения", - говорится в сообщении, распространенном в четверг утром.

Напомним, 6-7 апреля в столице состоится 9-й Киевский международный полумарафон Nova Poshta Kyiv Half Marathon. Из-за этого события на Подоле ограничат движение транспорта.

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