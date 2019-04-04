В Днепропетровской области от отравления угарным газом умерли четыре человека, в том числе несовершеннолетний ребенок.
Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Вечером в среду в селе Зализничное Петропавловского района в частном доме обнаружили тела четырех человек, в том числе ребенка 2005 года рождения.
"Предварительная причина - отравление угарным газом. Признаков пожара не обнаружено. Подразделения ГосЧС не привлекались. Причина и обстоятельства гибели выясняются", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее во Львове от отравления угарным газом умерла Оксана Бондарук - основательница известной в городе Школы искусств.
В марте во Львове три работницы салона красоты отравились угарным газом. Ранее во Львовской области за сутки семь человек отравились угарным газом.
В январе от отравления угарным газом во Львове погибли двое туристов из Киева.