В Днепропетровской области от отравления угарным газом умерли четыре человека, в том числе несовершеннолетний ребенок.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Вечером в среду в селе Зализничное Петропавловского района в частном доме обнаружили тела четырех человек, в том числе ребенка 2005 года рождения.

"Предварительная причина - отравление угарным газом. Признаков пожара не обнаружено. Подразделения ГосЧС не привлекались. Причина и обстоятельства гибели выясняются", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее во Львове от отравления угарным газом умерла Оксана Бондарук - основательница известной в городе Школы искусств.

В марте во Львове три работницы салона красоты отравились угарным газом. Ранее во Львовской области за сутки семь человек отравились угарным газом.

В январе от отравления угарным газом во Львове погибли двое туристов из Киева.