Семь человек отравились угарным газом во Львовской области за прошедшие сутки

Во Львовской области за минувшие сутки семь человек отравились угарным газом, из них - четверо детей.

Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.

По данным департамента, вечером 4 марта и ночью 5 марта в области зафиксированы три случая отравления угарным газом: два - во Львове, в результате которых отравились двое взрослых и трехлетний ребенок, еще один - в с.Старе Село Пустомытовского района, где отравились трое детей и один взрослый.

Состояние всех пострадавших - средней тяжести, все они госпитализированы в больницы Львова.

Напомним, в январе от отравления угарным газом во Львове погибли двое туристов из Киева.