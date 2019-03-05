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Семь человек отравились угарным газом во Львовской области за прошедшие сутки

Все пострадавшие госпитализированы.

Семь человек отравились угарным газом во Львовской области за прошедшие сутки
Фото: Depositphotos/SUKIYASHI

Во Львовской области за минувшие сутки семь человек отравились угарным газом, из них - четверо детей.

Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.

По данным департамента, вечером 4 марта и ночью 5 марта в области зафиксированы три случая отравления угарным газом: два -  во Львове, в результате которых отравились двое взрослых и трехлетний ребенок, еще один - в с.Старе Село Пустомытовского района, где отравились трое детей и один взрослый.

Состояние всех пострадавших - средней тяжести, все они госпитализированы в больницы Львова.

Напомним, в январе от отравления угарным газом во Львове погибли двое туристов из Киева.

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