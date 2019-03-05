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Киевлян предупредили о сильном ветре

5 марта в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (уровень опасности "желтый").

Киевлян предупредили о сильном ветре

Во вторник, 5 марта, в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (уровень опасности желтый).

Об этом сообщает официальный портал Киева со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает жителей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу; если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

- в случае сильного ветра спрятаться в ближайшем здании или естественном укрытии;

- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

"Управление по вопросам гражданской защиты рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103",  - отмечается в сообщении.

Напомним, 13-14 февраля из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП отключилось электричество в 84 населенных пунктах Украины.

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