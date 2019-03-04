Суд впервые обвинил школьника в буллинге учителя

Нетишинский городской суд 28 февраля принял первое в Хмельницкой области решение о привлечении к административной ответственности лица за совершение буллинга.

Как сообщает пресс-служба областной полиции, буллером оказался старшеклассник одной из местных школ, а пострадавшим - его учитель.

"Буллинг проявлялся в систематических оскорблениях и психологическом давлении со стороны ученика", - говорится в сообщении.

Подростка признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 173-4 (буллинг (травля) участника образовательного процесса) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Отмечается, что суд обязал мать несовершеннолетнего оплатить штраф в размере 850 гривен.

Ранее сообщалось, что впервые в истории Украины суд вынес решение по делу о буллинге 11 февраля.

Закон об ответственности за буллинг в школах вступил в силу 19 января 2019 года. Предусмотрены штрафы до 3400 грн или общественные работы.