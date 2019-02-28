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В Украине впервые провели аэромедицинскую эвакуацию

Тяжелобольную девочку из Донецкой области готовят к операции.

В Украине впервые провели аэромедицинскую эвакуацию
Тяжелобольную девочку из Донецкой области перевезли в Киев на операцию
Фото: moz.gov.ua

Впервые в истории Украины Центры экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Донецкой области и города Киева совместно с Госслужбой по чрезвычайным ситуациям и при поддержке участников Операции объединенных сил провели аэромедицинскую эвакуацию.

Об этом сообщается на сайте Минздрава.

Вчера, 27 февраля, на специальном самолете девочку 2006 года в тяжелом состоянии транспортировали из Краматорска в Киев. Сейчас ребенка готовят к оперативному вмешательству.

Девочку доставили из областного отделения нейрохирургии больницы города Лиман на аэродром Краматорска. Врач-анестезиолог и фельдшер сопровождали ребенка в аэропорт в Киеве. Для дальнейшего лечения бригада экстренной медпомощи в сопровождении полиции доставила ребенка в институт нейрохирургии им. академика А.П. Ромоданова. Сейчас девочка находится в отделении интенсивной терапии и анестезиологии института, ее готовят к операции.

Фото: moz.gov.ua

Фото: moz.gov.ua

"Эта первая аэромедицинская эвакуация - пример скоординированной работы Центров экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, ГосЧС, участников Операции объединенных сил. Она состоялась при поддержке волонтеров и активистов", - отметили в Минздраве.

Напомним, в июле прошлого года МВД Украины подписало контракт с Airbus Helicopters на закупку 55 вертолетов моделей H225, H145, Н125. Кроме вертолетов, на базе созданного государственного сервисного центра, Украина получит техническое сопровождение - сервисное обслуживание, инструкторов и техников, а также - обучение: подготовку экипажей и инструкторов, которые в дальнейшем будут сами обучать персонал.

Первые два вертолета H225 получили в декабре декабря Национальная гвардия и ГосЧС.

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