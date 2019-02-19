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И.о. главы Гослекслужбы Исаенко выиграл конкурс на должность главы службы

Действующий и.о. председателя обошел ближайшего конкурента на 6 баллов.

И.о. главы Гослекслужбы Исаенко выиграл конкурс на должность главы службы
Новый глава Гослекслужбы Роман Исаенко
Фото: АПТЕКА

В конкурсе на должность председателя Государственной службы лекарственных средств и контроля за наркотиками победил временно исполняющий обязанности председателя Гослекарств Роман Исаенко.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"19 февраля 2019 ... по результатам трех этапов конкурсного отбора победил Роман Исаенко. До финального этапа конкурса дошли два кандидата: Роман Исаенко, который временно исполнял обязанности председателя Гослекслужбы, и Константин Сыч. Конкурсный отбор проходил в три этапа: тестирование на знание законодательства, решение ситуационных задач и собеседование. Каждый этап оценивался максимально в 5 баллов", - сказано в сообщении.

С отрывом почти в 6 баллов Исаенко победил в конкурсе.

Напомним, в сентябре 2018 года Кабинет Министров назначил временно исполняющим обязанности председателя Госслужбы лекарств Исаенко, который являлся заместителем председателя службы.

Ранее Кабинет Министров отстранил от исполнения обязанностей, а затем и уволил председателя Гослекарств Наталью Гудзь. По информации Министерства здравоохранения, в 2018 году служба неоднократно принимала необоснованные решения о временном запрете на реализацию и применение различных вакцин, в частности вакцин против туберкулеза, гепатита В, полиомиелита, дифтерии, столбняка и коклюша.

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