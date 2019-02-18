В Украине за три года число ВИЧ-положительных увеличилось более чем на 5 тыс. человек

Более трети из них узнали о своем статусе именно благодаря быстрому тестированию

В Украине за последние три года число ВИЧ-положительных увеличилось более чем на 5 тыс. человек. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения на своей странице в Facebook.

"С помощью быстрых тестов на ВИЧ за последние три года количество выявленных ВИЧ-позитивных лиц увеличилось с 2665 до 7800. Более трети всех (34,1% от общего количества) узнали о своем статусе именно благодаря быстрому тестированию", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что бесплатные быстрые тесты на ВИЧ есть во всех регионах Украины, подконтрольных правительству.

Пройти тестирование можно в специальном центре или у своего семейного врача, терапевта либо педиатра. Тестирование длится около 15 минут, из которых 10 - ожидание результата.