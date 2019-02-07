Больных корью в Украине больше, чем во всей Европе, - ВОЗ

В Европе в 2018 году от кори погибло 72 человека, из них 16 - в Украине.

Количество больных корью в Европе в 2018 году превысило 82 тыс. человек. Это самый большой показатель десятилетия, говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для Европейского региона, передает ВВС.

Хотя уровень вакцинации улучшается, ВОЗ говорит, что охват является недостаточно высоким для предотвращения циркуляции вируса во многих странах.

Больше всего больных в прошлом году было в Украине. Причем суммарное количество больных корью в стране выше, чем в остальных странах Европейского региона вместе взятых.

"В Украине более 53 тысяч больных, а в остальных странах региона в целом - чуть более 34 тысяч", - говорится в сообщении.

В Европе в 2018 году от кори погибло 72 человека, из них 16 - в Украине. ВОЗ считает, что причиной такой вспышки кори в Украине является низкий уровень вакцинации.

К конца 2017 года года доля детей, которые были вакцинированы в Украине, значительно улучшилась, примерно до 90%, но, по словам ВОЗ, такой уровень необходимо поддерживать, чтобы изменить ситуацию с болезнью.

Как сообщалось, заболеваемость корью в Украине приблизилась к показателям довакцинального периода 1968 года.

Напомним, отказ от прививок впервые вошел в десятку глобальных угроз здоровью.