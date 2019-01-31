Супрун выступила за легализацию медицинского каннабиса

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун выступает за легализацию каннабиса для применения в медицинских целях. Об этом она написала сегодня на своей странице в Фейсбуке.

Она отмечает, что медицинский каннабис помогает замедлить процесс болезни Альцгеймера, обладает обезболивающим эффектом при лечении рака и помогает при лечении глаукомы.

"Растения рода Cannabis содержат активные вещества - каннабиноиды. Наиболее изученными являются тетрагидроканнабинол (ТГК) и каннабидиол (КБД). Их действие отличается: ТГК обладает выраженными психотропными эффекты и возбуждает нервную систему, это активное вещество "травы" черного рынка. КБД почти не имеет психотропного действия, обезболивает, расслабляет и тормозит. В медицинском каннабиса преобладает КБД" - написала Супрун.

Кроме того, Супрун отметила, что медицинский каннабис имеет множество доказанных лечебных и паллиативных эффектов и разрешен в 25 штатах США, Австралии, Канаде, его использование давно урегулировано во многих европейских странах.

Также она отметила, что в Израиле, Румынии, Македонии и Пуэрто Рико каннабис запрещен, однако разрешен в случаях неизлечимых болезней.

"Медицинский каннабис имеет и побочные эффекты - головокружение, безразличие, нарушение памяти и привыкание, влияние на сердечно-сосудистые и респираторные болезни. Конечно, перед любым назначением, врач взвешивает пользу и риски применения и выписывает потребление таких препаратов только по необходимости. Доступ пациентов к препаратам на основе каннабиса - это реализация их права на медицинскую помощь", - подытожила Супрун.

Напомним, в Канаде осенью прошлого года вступил в силу закон, который легализует марихуану. Таким образом Канада стала второй страной мира после Уругвая и первой страной, входящей в "большой семерки", где можно свободно продавать и покупать марихуану.