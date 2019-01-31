Як зробити щеплення від кору, якщо ти не Олег Ляшко

Учора один з кандидатів у президенти - Олег Ляшко - вирішив долучитися до боротьби за здоров’я нації і написав пост у FB про те, що в Україні немає вакцини від кору. Пан Ляшко повідомив, що він шукав її через головних лікарів, головного інфекціоніста країни та знайомих і ніде не міг знайти. МОЗ відреагувало заявою того самого дня - шукати треба не в знайомих, а в державних і комунальних медичних закладах. Запас вакцини КПК (від кору, паротиту та краснухи) на сьогодні становить 1 мільйон і 143 тисячі доз.

Фото: Promum Вакцина PRIORIX від кору, краснухи та паротиту

“А чого Ляшка вакцинувати? Він же не дитина і не з групи ризику - не медик, не вчитель, не військовий”, - пожартував хтось з моїх друзів. Але й справді, політики не входять до груп ризику, для яких держава закуповує безкоштовну вакцину. Група ризику - це медики, освітяни, учасники ООС та інші військовослужбовці. Але вакцинації потребують не тільки вони. В Центрі громадського здоров’я немає навіть приблизних підрахунків, який саме відсоток дорослого населення країни не має щеплень від кору чи набутого природним шляхом - через хворобу - імунітету. Торік на кір захворіло понад 20 тисяч дорослих. І зрозуміло, що охочих щепитися багато, навіть не серед освітянин чи лікарів.

У МОЗ кажуть, що вакцинувати дорослих не з груп ризику медикам не забороняють - просто в першу чергу вакцини закуповуються для дітей та груп ризику. Але оскільки дефіциту вакцини нема - вакцинують усіх охочих.

"Вакцин вистачає, є запас, і будуть ще нові поставки. Тобто немає ніяких причин лікарю відмовляти людині, яка хоче щепитися, - говорить лікар-імунолог Федір Лапій. - Інша річ, що деякі лікарі все одно знаходять підстави для відмови. Але це вже залежить від того, що у лікаря в голові".

Як вдалося з'ясувати LB.ua, зазвичай дорослим дійсно не відмовляють у вакцинації - навіть якщо вони не входять до груп ризику.

Киянка Юлія розповідає, що її вакцинували разом з дитиною - розділили на двох один флакон з вакциною (бельгійська вакцина від кору, паротиту та краснухи "Пріорикс" постачається у флаконах, кожен з яких містить дві дози вакцини). "Ми прийшли до нашої амбулаторії, спочатку педіатр оглянув дитину, вакцинували, потім я швидко сходила на прийом до свого лікаря - і знову в кабінет щеплень. Якраз минуло необхідні 30 хвилин для спостереження за реакцією після щеплення дитини", - згадує Юлія.

Фото: Макс Требухов

Ще одна мешканка Києва - Олеся - говорить, що медики в дитячій поліклініці самі вмовляли її вакцинуватися разом з півторарічним сином. Для лікарів вакцинація одразу двох пацієнтів - це найпростіший варіант, адже другу дозу з відкритого флакону потрібно швидко використати (того ж дня), а якщо до кінця дня інших охочих вакцинуватися не знайдеться, то її доведеться утилізувати.

Львів'яни розповідають, що в державних поліклініках навіть в суботу і неділю працюють кабінети щеплень і там вакцинують усіх охочих.

Втім дехто зауважує, що все не так просто. "В нашій поліклініці, де у нас підписані декларації, мені без проблем зробили КПК на мою вимогу. А от чоловіка вакцинувати лікар відмовився - сказав, що той не в зоні ризику. Чоловік пішов до головного лікаря - і його все ж таки вакцинували", - розповідає львів'янка Оксана (ім'я змінене на її прохання).

Ті, хто отримує відмову, чують різні причини. Деякі лікарі просять спочатку зробити аналіз на наявність антитіл до кору, щоб пересвідчитись, що людина дійсно потребує вакцинації (нагадаємо, імунітет від кору в тих, хто перехворів або був ефективно вакцинований, зберігається все життя). "Мені відмовили, мотивуючи це тим, що мій вік більш ніж 30 років і що я не в групі ризику”, - розказує Ірина про свій візит до поліклініки №3 у Шевченківському районі Києва.

Інша Ірина - з Новомосковська - каже, що їй відмовили у вакцинацій, незважаючи на те, що вона в групі ризику - вчителька. “Сказали, що вакцин мало і вони лише для дітей”.

За даними МОЗ, у 2018 році в державних медичних закладах вакцинували від кору 30 тисяч дорослих. Загалом щомісяця використовують у середньому 80 тисяч доз вакцини.

У приватних клініках вакцинуватися наразі неможливо - ані дорослим, ані дітям, адже вакцин немає і поки що невідомо, коли з’являться. Раніше “Пріорикс” – та сама вакцина, яка доступна для вакцинації в державних медзакладах – у приватних клініках коштувала 500-700 грн, але треба також додатково заплатити за огляд лікаря (в середньому 500 грн). В аптеках зараз знайти вакцину також майже неможливо.

*А за пана Ляшка не переживайте, він разом з двома колегами по партії все ж таки отримав щеплення нібито відсутньою вакциною - судячи з запису, це сталося в дитячій поліклініці.