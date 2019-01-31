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Пациенты, подписавшие декларации в частных клиниках, могут прививаться в коммунальных больницах

Механизма передачи бесплатных вакцин в частные клиники сейчас нет, но над ним работают.

Пациенты, подписавшие декларации в частных клиниках, могут прививаться в коммунальных больницах
Фото: Макс Левин

Граждане, заключившие декларации с врачами первичного звена в частных клиниках, могут безоплатно получать вакцины по календарю прививок в коммунальных и государственных медучреждениях. Об этом со ссылкой на Минздрав пишет "Интерфакс-Украина".

"Сейчас если вы подписали декларацию с семейным врачом, терапевтом или педиатром из частной клиники или врачом-ФЛП, вакцинацию можно пройти в любом коммунальном учреждении здравоохранения", - сообщает ведомство.

Если врач коммунального медучреждения отказывает в вакцинации декларанту частной клиники, нужно обратиться к главному врачу, а если решить вопрос не удалось и при участии главного врача, следует обратиться в местный департамент здравоохранения.

В настоящее время Минздрав согласовывает механизм передачи частным клиникам вакцин, которые были закуплены за средства госбюджета для пациентов, заключивших декларации с семейными врачами в таких клиниках.

"Пока не стоит искать вакцины, гарантированные государством и бесплатные для граждан по календарю прививок, в частных клиниках. Сейчас обеспечение вакцинами частных медицинских учреждений - ответственность руководства таких заведений. Планируется, что вакцины, закупленные за государственный счет, станут доступны в частных клиниках и кабинетах врачей-ФЛП, заключивших договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ). Механизм передачи таким учреждениям вакцин за средства госбюджета сейчас согласовывается МОЗ Украины", - уточняют в ведомстве.

Напомним, с октября 2018 года пациенты могут бесплатно прививаться по календарю прививок в частных учреждениях здравоохранения первичного звена, а также у врачей, работающих в качестве физлиц-предпринимателей. Кроме того, в соответствии с календарем прививок, иммунобиологическими препаратами, закупленными за бюджетные средства, будут также обеспечены родильные дома вне зависимости от формы собственности.

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