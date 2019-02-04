Минздрав отправил на заграничное лечение 44 человека

Министерство здравоохранения Украины направило на лечение за границу 31 взрослого и 13 детей, чьи заболевания не лечат в Украине. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Решение о заграничном лечении за счет государства приняла комиссия Минздрава во время первого заседания в 2019 году.

На лечение 40 пациентов министерство потратит около 115 млн гривен из государственного бюджета, а лечение еще 4 пациентов будет осуществлено за счет остатков средств, находящихся на счетах иностранных клиник (около 334 тыс. долл. США).

По бюджетной программе "Лечение граждан Украины за рубежом" Министерству здравоохранения Украины в Госбюджете на 2019 предусмотрено почти 690 млн грн.

Напомним, в 2018 году принято положительных решений и произведена оплата для лечения 278 украинцев, финансирование программы составило более 653 млн гривен. Министерство здравоохранение Украины назвало фейком заявление народных депутатов в отношении нехватки средств для лечения тяжелобольных украинцев за границей.