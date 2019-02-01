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В Ивано-Франковске школы закрыли на карантин из-за гриппа

Обучение приостановлено с 4 по 8 февраля.

В Ивано-Франковске школы закрыли на карантин из-за гриппа
Фото: zn.ua

В Ивано-Франковске 42 школы и 12 учреждений внешкольного образования закроют на карантин с 4 по 8 февраля из-за сезонного обострения острых респираторных инфекций и гриппа.

Такое решение приняла профильная комиссия, сообщает пресс-служба Ивано-Франковского горсовета.

"Если еще в понедельник ситуация в учебных заведениях не была критической, то уже к завершению недели тенденция к заболеванию среди детей резко возросла. Поэтому комиссия приняла решение об объявлении карантина в учебных заведениях до 8 февраля (включительно)", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Житомире с 30 января в школах, ПТУ и учреждениях внешкольного образования объявили карантин на 10 дней.

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