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Медреформа охватила 97% медучреждений первички

Остальные больницы могут подписать договора до 20 ноября 2019 года.

Медреформа охватила 97% медучреждений первички
Фото: Макс Требухов

Национальная служба здоровья Украины заключила договора с 1185 медицинскими учреждениями, что составляет 97% коммунальных медучреждений первички. Заведения, которые не успели подписать договор с НСЗУ, могут подать заявление до 20 ноября 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Национальная служба здоровья Украины в январе выплатила медицинским учреждениям по договорам 1,35 млрд гривен. Из них 6,45 млн грн - частным медицинским учреждениям и врачам, открыли частную практику (врачи-ФЛП).

Лидером по сумме выплат стал Центр первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСД) №2 Мелитопольского городского совета, который получил 5,7 млн грн. На втором месте ЦПМСД №1 г.. Кропивницкого - НСЗУ по договору выплатила 4,79 млн грн.

НСЗУ получила заявления от 1207 медицинских учреждений, в которых работают семейные врачи, терапевты и педиатры. Из них 10 были отклонены из-за несоответствия. В 10 учреждениях - отсутствует лицензия, три заведения еще не подписали договор со своей стороны, в трех заведений в заявлениях обнаружены ошибки, четыре частные медицинские учреждения решили отложить сотрудничество.

Те заведения, которые еще не заключили договор с Национальной службой здоровья Украины, могут подать заявление до 20 ноября 2019: https://bit.ly/2BoPAUh. НСЗУ заключает договоры с медицинскими учреждениями, как коммунальной, так и частной формы собственности.

Чтобы начать сотрудничество по договору с НСЗУ, медицинское учреждение имеет:

автономизуватися (обязательное условие для коммунальных заведений)

зарегистрироваться в Электронной системе здравоохранения;

иметь необходимое оснащение;

подать заявление в НСЗУ;

подписать договор.

Напомним, Национальная служба здоровья была создана в марте 2018 года. За девять месяцев работы НСЗУ выплатила по договорам медучреждениям за оказанные услуги 3500000000 грн.

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