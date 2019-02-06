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Ходатайство об отмене отстранения Супрун суд рассмотрит 11 февраля

Минюст подал ходатайство от имени правительства.

Ходатайство об отмене отстранения Супрун суд рассмотрит 11 февраля
Фото: kmu.gov.ua

Окружной административный суд города Киева 11 февраля рассмотрит ходатайство об отмене запрета Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения.

Об этом сообщила и.о. главы Минздрава.

По ее словам вчера, 5 февраля, Министерство юстиции Украины от имени правительства оперативно подало ходатайство об отмене мер обеспечения иска по делу относительно исполнения обязанностей министра здравоохранения.

"Это наша возможность разблокировать работу Минздрава, чтобы не рисковать пациентами", - подчеркнула Ульяна Супрун.

Напомним, Окружной админсуд Киева по иску депутата Игоря Мосийчука отстранил Супрун от исполнения обязанностей министра здравоохранения, мотивировав свое решение тем, что Супрун до сих пор остается в гражданстве США.

В защиту Супрун высказались Кабмин, президент Петр Порошенко, а также группа народных депутатов, которые подписали обращение к Кабмину о назначении Супрун на должность министра.

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