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Харьковская филармония откроется после реконструкции 14 февраля, - Светличная

Ремонт длился более 10 лет.

Харьковская филармония откроется после реконструкции 14 февраля, - Светличная
Фото: ХОГА

Первый концерт в большом зале Харьковской областной филармонии, открывшейся после реконструкции, состоится 14 февраля. Об этом заявила глава ХОГА Юлия Светличная, которая 6 февраля осмотрела результаты строительных работ, проведенных в филармонии, которые длились более 10 лет.

«Завершение реконструкции филармонии - это, без преувеличения, долгожданное и значимое культурное событие в жизни Харьковской области. Основные работы завершены, заканчиваем детали. И уже 14 февраля харьковчане услышат долгожданный концерт в лучшем и самом современном зале, который рассчитан на 777 мест», - сообщила Юлия Светличная.

Вместе с большим залом филармонии для посетителей откроется целый комплекс, в который входят камерный зал и новое фойе заведения. Все три зала филармонии (включая органный, который был открыт в 2016 году) одновременно смогут принимать 1,5 тысячи человек.

«Думаю, что такие большие яркие залы, которые сегодня строят в Украине, могут быть образцом даже для других европейских государств», - отметила Юлия Светличная.

Своими впечатлениями и эмоциями от восстановленного зала поделился директор и главный дирижер Харьковской областной филармонии Юрий Янко.

«Ощущение еще сильнее, чем те, которые у меня были в органном зале. Когда дирижируешь, просто не веришь, что ты дома. Сегодня мы играем не просто в хорошем, с акустической точки зрения, зале, но в настоящем великолепии. Мы снова в зале, где были наши предки, были великие, гении современности и прошлых веков, - сказал Юрий Янко. - Акустика фантастическая. Я за нее волновался больше всего. Звучит все. Вся геометрия зала способствует звуку. Здесь настоящий паркет дубовый, кресла деревянные - все сделано для того, чтобы все звучало. И главное акустическое достижение - что есть черепашка. Мы единственные в этом роде в Украине. Я благодарен Юлии Александровне за то, что поддержала нас, и наши строители - молодцы. Получилось замечательно».

Глава ХОГА подчеркнула, что руководство области и в дальнейшем будет поддерживать развитие отрасли культуры в регионе.

«Многие говорят, что не нужно в эти времена поддерживать культуру. И перед Харьковской областью, действительно, много новых вызовов и старых проблем. Но полностью поддерживаю тот тезис, что именно сейчас необходимо финансировать культуру. Именно сейчас нужно уделять внимание как коллективам, так и создавать качественные условия. И мы этим занимаемся. Ведь это вопрос не просто уважения к великому и неоценимому. Это вопрос будущего, - подчеркнула Юлия Светличная. - Уже 2 года подряд мы уделяем внимание культуре - не только в областном центре, но и в селах. Поэтому в дальнейшем заложим в областной бюджет финансирование, чтобы делать ремонты, поддерживать творческие коллективы, строить и восстанавливать инфраструктуру».

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