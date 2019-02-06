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Украина надеется на двусторонний безвиз с Великобританией после Brexit, - Климкин

Украина не планирует вводить визы для британских граждан после выхода страны из ЕС.

Украина надеется на двусторонний безвиз с Великобританией после Brexit, - Климкин
Павел Климкин
Фото: www.eurointegration.com.ua

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина не планирует вводить визы для граждан Великобритании после того, как страна выйдет из Европейского Союза.

Об этом он рассказал в интервью "Голосу Америки".

Климкин также отметил желании Киева добиться смягчения визового режима для украинцев, которые путешествуют в Британию.

Сейчас британцы, могут свободно посещать Украину с краткосрочными поездками, но украинским гражданам для въезда в Великобританию, в отличие от большинства стран Европы, нужны визы, получение которых предполагает значительную оплату.

По словам Климкина, британские визовые требования к гражданам Украины до сих пор не пересматривались, хотя представители Киева и Лондона уже работают над проектом соглашения о торговых отношениях.

Глава МИДа также отметил, что процесс "Брексита", хоть и является поводом для переформатирования отношений и сближения между странами, однако не создает благоприятные условия для смягчения визового режима.

"Мы прекрасно понимаем беспокойство, поскольку сама дискуссия относительно "Брексита" была вызвана миграционными проблемами, то есть восприятием внутри Британии", - сказал Климкин.

Напомним, выход Великобритании из ЕС намечен на 29 марта 2019 года.

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