Украина надеется на двусторонний безвиз с Великобританией после Brexit, - Климкин

Украина не планирует вводить визы для британских граждан после выхода страны из ЕС.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина не планирует вводить визы для граждан Великобритании после того, как страна выйдет из Европейского Союза.

Об этом он рассказал в интервью "Голосу Америки".

Климкин также отметил желании Киева добиться смягчения визового режима для украинцев, которые путешествуют в Британию.

Сейчас британцы, могут свободно посещать Украину с краткосрочными поездками, но украинским гражданам для въезда в Великобританию, в отличие от большинства стран Европы, нужны визы, получение которых предполагает значительную оплату.

По словам Климкина, британские визовые требования к гражданам Украины до сих пор не пересматривались, хотя представители Киева и Лондона уже работают над проектом соглашения о торговых отношениях.

Глава МИДа также отметил, что процесс "Брексита", хоть и является поводом для переформатирования отношений и сближения между странами, однако не создает благоприятные условия для смягчения визового режима.

"Мы прекрасно понимаем беспокойство, поскольку сама дискуссия относительно "Брексита" была вызвана миграционными проблемами, то есть восприятием внутри Британии", - сказал Климкин.

Напомним, выход Великобритании из ЕС намечен на 29 марта 2019 года.