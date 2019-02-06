Житель Полонского района на северо-востоке Хмельницкой области 5 февраля нашел в зарослях возле своего села три полиэтиленовых мешка с гранатами.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

На указанном месте полицейские обнаружили 185 боевых корпусов ручных осколочных наступательных гранат типа РГД-5 и 28 штатных упаковок с взрывателями к ручным гранатам типа УЗРГМ-2 в количестве 280 штук.

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

По предварительной информации, это старые боеприпасы, изготовленные еще во времена СССР.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса - незаконное обращение с боеприпасами.

Напомним, в конце января в нежилом доме в Торецке нашли схрон с 50 гранатами и около 1000 патронов.