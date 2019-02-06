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Московский суд завтра рассмотрит апелляции на продление ареста военнопленных моряков

Лефортовский районный суд ранее продлил арест моряков до апреля.

Московский суд завтра рассмотрит апелляции на продление ареста военнопленных моряков
Фото: EPA/UPG

Московский городской суд в четверг, 7 февраля, рассмотрит апелляционные жалобы на решение о продлении ареста четверых украинских военнопленных моряков. Об этом сегодня сообщил адвокат Николай Полозов на своей странице в Фейсбуке.

"В четверг, 7 февраля, в Московском городском суде состоится рассмотрение апелляционных жалоб на постановление Лефортовского районного суда о продлении меры пресечения в отношении военнопленных: Владимир Терещенко, Сергей Попов, Богдан Головаш, Андрей Шевченко", - написал он.

Все моряки заявили о желании лично участвовать в заседании суда, но Полозов отметил в комментариях, что с высокой вероятностью украинцев подключат к заседанию по видеосвязи.

Ранее сообщалось, что у Владимира Терещенко, Вячеслава Зинченко и Виктора Беспальченко ухудшилось состояние здоровья.

Напомним, российские пограничники атаковали и захватили два украинских бронекатера и буксир в Черном море у Керченского пролива 25 ноября 2018 года. Суд в оккупированном Крыму арестовал 24 украинцев - членов экипажа захваченных судов, в конце ноября моряков вывезли в Москву. Их обвиняют в незаконном пересечении границы России.

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