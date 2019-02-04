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Нарастающая тревога
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У украинского моряка Эйдера обнаружили гепатит В и С, - адвокат

4 февраля у Андрея Эйдера взяли повторный анализ.

У украинского моряка Эйдера обнаружили гепатит В и С, - адвокат
Эйдер Андрей
Фото: facebook/Эйдер Андрей

У удерживаемого в России украинского военного моряка Андрея Эйдера обнаружили вирус гепатита В и С. Об этом сообщил адвокат военнопленных Николай Полозов, ссылаясь на данные защитницы Эйдера Александры Марковой.

"Андрей (Эйдер - УП) принес тот самый эпикриз, который ему выдали во время отправления из "Матросской тишины". Дальше просто цитата: "Anti-HCV (вирус гепатита С - УП) - положительный от 20.11.2018, HBsAg (гепатит В - УП) положительный от 20.11.2018", - написала Маркова.

Защитница говорит, что анализы датированы 20 ноября 2018 года - тогда 24 украинских моряка еще не попали в российский плен, ведь это произошло 25 ноября и соответственно эти анализы тогда никак не могли взять в РФ.

Кроме того, по ее словам, информацию о гепатите В и с Андрею Эйдеру россияне сообщили лишь во время перевода из "Матросской тишины" в "Лефортово". В самой "Матросской тишине" парню ничего не сообщали о возможном заболевании.

4 февраля у Андрея Эйдера взяли повторный анализ.

"Посмотрим, какие результаты будут на этот раз. Надеюсь, что врачи в Лефортово будут более адекватными", - отметила Маркова.

Ранее сообщалось, что троих раненых моряков - Андрея Артеменко, Андрея Эйдера и Василия Сороку - на прошлой неделе перевели в "Лефортово", их адвокаты узнали об этом случайно, пытаясь зарегистрироваться для передачи морякам. 

Адвокат Эйдера попросил перевести его в третью страну для лечения. Защита направила соответствующее ходатайство.

Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли Российской Федерации в районе Керченского пролива обстреляли и захватили три украинских военных корабля, которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. 24 моряка, находившиеся на кораблях, арестованы и вывезены в Москву.

19-летний Андрей Эйдер является самым младшым из них.

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