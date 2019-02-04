Тимошенко: от доходов украинцев зависит развитость экономики

Как производители могут что-то продать,если люди не могут купить еду, отмечает нардеп.

Украина сегодня проигрывает важнейшую конкуренцию - конкуренцию за людей, миллионы граждан выезжают за границу. И чтобы это прекратить, необходимо поднять уровень жизни украинцев, прежде всего зарплаты и пенсии. Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко во время встречи с представителями Европейской Бизнес Ассоциации в Киеве.

«Зарплаты и пенсии - это не популизм. Доходы человека - это прежде всего развитая экономика. Как можно производителям продать товар по реальной стоимости с прибылью, если люди не могут себе еду купить. Главный инвестор страны - это народ, который что-то покупает», - отметила она.

Напомним, Европейская Бизнес Ассоциация была основана в 1999 году как форум для обсуждения и решения проблем, с которыми сталкиваются бизнесмены в Украине. Эта инициатива деловых людей, которые увидели преимущества и пользу от совместных действий европейского бизнес сообщества в Украине была поддержана Европейской Комиссией.

Объединяя более 1000 компаний, Ассоциация является одной из самых масштабных сообществ бизнеса, работающих на украинском рынке.