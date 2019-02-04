Костанчук получил отказ на регистрацию кандидатом в президенты

Центральная избирательная комиссия отказалась зарегистрировать кандидатом в президенты Тараса Костанчука, которого выдвинула "Партия защитников Украины".

Такое решение было принято на заседании 4 февраля из-за наличия в предвыборной программе Костанчука пункта о смертной казни для государственных служащих за коррупцию. ЦИК должен отказывать в регистрации кандидату, если в его программе есть положения, направленные на пропаганду насилия, посягательства на права и свободы граждан.

Принимая решение об отказе Костанчуку ЦИК констатировал, что предлагаемые в его программе меры предусматривают дискриминацию по профессиональному признаку, пропагандируют насилие и посягают на установленные Конституцией права и свободы граждан.

Кроме Костанчука ЦИК отказал в понедельник в регистрации Наталье Земской из-за неправильно поданных и заполненных документов.

Напомним, Костанчук был помощником депутата 6-го созыва Юрия Кармазина ("Наша Украина"), который тоже баллотируется в Президенты, а в нынешнем созыве - Семена Семенченко ("Самопомощь").

На президентских выборах 2014 года Костанчук был уполномоченным представителем депутата Рады Юрия Бойко, который уже зарегистрирован кандидатом на нынешних выборах. В 2015 Костанчук стал депутатом городского совета Вишнёвого Киевской области от "Блока Петра Порошенко", а в 2016 на довыборах баллотировался в Верховную Раду по мажоритарному округу в Чернигове.

Позже принимал участие в деятельности движения "Справедливость" Валентина Наливайченко, который тоже баллотируется в президенты.