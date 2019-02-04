Задержанного при получении $1,5 тыс. взятки экс-главу Старосамборской РГА оштрафовали на 25,5 тыс. гривен

Суд оштрафовал на 25,5 тыс. гривен бывшего главу Старосамборской райадминистрации Львовской области Ореста Бонка, которого подозревали в вымогательстве.

Об этом сообщается на сайте полиции.

Как сообщалось, Бонка задержали в июне прошлого года. Сообщалось, что он получил деньги за выдачу распоряжения об объявлении конкурса на замещение вакантной должности юриста РГА, содействие в победе в конкурсе и в дальнейшем трудоустройстве.

Чиновнику сообщили о подозрении по ч.2 ст.369-2 Уголовного кодекса (злоупотребление влиянием).

Фото: lv.npu.gov.ua

Фото: lv.npu.gov.ua

Согласно приговору суда, Бонк должен заплатить штраф в размере 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан (25 500 гривен).

Напомним, 57-летний Орест Бонк был назначен председателем Старосамборской РГА в конце января 2017 года. До этого он был председателем Старосамборского райсовета (с февраля 2013 по ноябрь 2015 года), а еще раньше возглавлял отдел образования Старосамборской РГА. Бонк также был помощником народного депутата Андрея Лопушанского на общественных началах.