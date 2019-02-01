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В Киеве чиновника госпредприятия будут судить за взятку в 650 тыс. гривен

Задержанному грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

В Киеве чиновника госпредприятия будут судить за взятку в 650 тыс. гривен
Фото: Сергей Нужненко

Прокуратура города Киева направила в суд обвинительный акт в отношении начальника Центра асфальтобетонов и органических вяжущих ГП "Государственный дорожный научно-исследовательский институт имени М.П. Шульгина", уличенного во взяточничестве.

Пресс-служба прокуратуры отмечает, что чиновник требовал и получил от представителя частного общества неправомерную выгоду в сумме 650 тыс. гривен за ускорение экспертизы товара и получение положительных выводов.

Деньги начальник ГП получил в два этапа - 60 и 590 тыс. гривен. Во время передачи второго транша чиновника задержали в служебном кабинете.

Задержанному грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Накануне Государственное бюро расследований задержало замглавы Печерского района Киева на взятке в размере 20 тыс. гривен.

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