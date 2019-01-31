Киевские спасатели достали из-подо льда рыбака и двух полицейских

31 января в Киеве спасатели ГосЧС достали из воды провалившихся под лед рыбака и двух полицейских, которые пытались ему помочь. Инцидент произошел в четверг около полудня на реке Десенка, сообщает пресс-служба ведомства.

Информация о ЧП поступила спасателям около 12:15. Очевидцы сообщили, что на реке Десенка на расстоянии 500 м от берега напротив взлетно-посадочной площадки для вертолетов под лед провалился рыбак. На место происшествия были направлены аварийно-спасательный отряд специального назначения.

"По прибытию спасателей было установлено, что на расстоянии около 400 м от берега под лед также попали работники полиции, которые прибыли по вызову и самостоятельно пытались достать пострадавшего", - сказано в сообщении.

С помощью водолазно-спасательного снаряжения спасатели достали из воды полицейских и рыбака. После оказания ему неотложной помощи, мужчину передали медикам для дальнейшей госпитализации. О состоянии полицейских не сообщается.

Напомним, ранее на этой неделе жительница Снигуровки достала из полыньи двух провалившихся в реку детей.