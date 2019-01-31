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В пятницу в Киеве обещают дождь с мокрым снегом

Температура в столице от -1 до +3 градусов.

В пятницу в Киеве обещают дождь с мокрым снегом
Фото: newsukraine.com.ua

В пятницу, 1 февраля, в Киеве облачно, небольшой дождь с мокрым снегом, туман, слабый гололед, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1 градус, днем +1…+3 градуса.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой мокрый снег с дождем, днем без существенных осадков, туман, местами гололед, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем -1…+5 градусов.

В Карпатах ночью небольшой мокрый снег с дождем, днем без существенных осадков, температура ночью -1…-6 градусов, днем +2…-3 градуса.

На севере Украины облачно, небольшой дождь с мокрым снегом, туман, местами гололед, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем -2…+5 градусов.

В центре Украины облачно, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь с мокрым снегом, туман, местами гололед, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем 0…+5 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, туман, местами гололед, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1…-4 градуса, днем -1…+4 градуса.

На юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, туман, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4 градуса, днем +2…+7 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без существенных осадков, туман, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +6…+11 градусов.

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